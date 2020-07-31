Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новая обогатительная фабрика «Талдинская», которая строится в Прокопьевском районе Кемеровской области, предназначена для переработки рядовых углей и получения высококачественного концентрата коксующихся и энергетических марок угля. Сырьем для фабрики будет служить продукция угольных шахт «Кыргайская» и «Талдинская-Южная», входящих в структуру ООО «Талдинская Горная Компания».

Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство второго отвала для размещения отходов углеобогащения фабрики «Талдинская», включая шлам, гравитационные и флотационные отходы. Общий годовой объем поступления отходов обогащения на период эксплуатации отвала составит 809,6 тыс. куб. м или около 1,3 млн тонн. Проектный срок службы отвала - 16 лет. Для создания прочного дренированного основания отвала сформируют так называемый «предотвал» – насыпь пород повышенной фильтрации высотой 5 м.

На территории отвала обустроят площадки контрольно-пропускного пункта и склада плодородного слоя почвы, очистные сооружения поверхностных сточных вод, а также объекты водоотведения и энергоснабжения. Кроме того, здесь проложат подъездные автомобильные дороги.

Проектировщик – ЗАО «Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности».

Фото: ТАСС