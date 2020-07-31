Тендер на строительство нового аэропортового комплекса в якутском городе Мирный опубликован компанией «Аэропорт «Мирный» 31 июля на портале Госзакупок. На строительство выделено 7,194 млрд рублей. Плановая пропускная способность нового аэропортового комплекса составляет 300 пассажиров в час.

Согласно описанию закупки, подрядчик должен построить новый аэропорт «под ключ», включая разработку рабочей документации, закупку и поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, монтаж оборудования, пусконаладочных работ и передачу готового к эксплуатации объекта заказчику.

Напомним, в аэропорту «Мирном» производится прием и отправление региональных и внутрироссийских рейсов по направлению почти всех крупных авиахабов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск. «Мирный» является одним из аэродромов национальной опорной аэродромной сети Российской Федерации. Также комплекс является запасным для трансконтинентальных авиарейсов из Северной Америки и Европы в Азию.

Текущее состояние аэропорта не соответствует актуальным требованиям авиационных правил, так как значительная часть его инфраструктуры исчерпала свой ресурс. Данное обстоятельство послужило причиной принятия решения о строительстве нового аэропортового комплекса.