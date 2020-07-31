 
Контракты

На строительство нового аэропорта в Якутии выделено более 7 млрд рублей

На строительство нового аэропорта в Якутии выделено более 7 млрд рублей

31 июля 2020, 17:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ТЕНДЕРЫ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
264

Тендер на строительство нового аэропортового комплекса в якутском городе Мирный опубликован компанией «Аэропорт «Мирный» 31 июля на портале Госзакупок. На строительство выделено 7,194 млрд рублей. Плановая пропускная способность нового аэропортового комплекса составляет 300 пассажиров в час.

Согласно описанию закупки, подрядчик должен построить новый аэропорт «под ключ», включая разработку рабочей документации, закупку и поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, монтаж оборудования, пусконаладочных работ и передачу готового к эксплуатации объекта заказчику.

Напомним, в аэропорту «Мирном» производится прием и отправление региональных и внутрироссийских рейсов по направлению почти всех крупных авиахабов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск. «Мирный» является одним из аэродромов национальной опорной аэродромной сети Российской Федерации. Также комплекс является запасным для трансконтинентальных авиарейсов из Северной Америки и Европы в Азию.

Текущее состояние аэропорта не соответствует актуальным требованиям авиационных правил, так как значительная часть его инфраструктуры исчерпала свой ресурс. Данное обстоятельство послужило причиной принятия решения о строительстве нового аэропортового комплекса.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ИА Красная Весна

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Правительство определило сроки появления качественной связи на новой трассе Москва-Казань
Президент РФ В. Путин поручил Росатому реализовать программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории г. Усолье-Сибирское
В Новороссийске подписано инвестиционное соглашение о строительстве питающего центра подстанции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно