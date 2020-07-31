Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование показателя 1 пол. 2019г*. 1 пол. 2020г. Динамика Выручка, млн руб. 112 994 111 094 -1,7% Услуги по передаче электроэнергии, млн руб. 111 582 109 942 -1,5% Услуги по технологическому присоединению, млн руб. 408 81 -80,1% Себестоимость и управленческие расходы, млн руб. 88 575 88 007 -0,6% Прибыль от продаж, млн руб. 24 419 23 087 -5,5% EBITDA**, млн руб. 72 806 69 343 -4,8% Чистая прибыль, млн руб. 28 668 21 395 -25,4% Скорректированная чистая прибыль**, млн руб. 21 831 22 554 3,3%

* - данные указаны с учетом ретроспективных корректировок в соответствии с отчетностью за 1 полугодие 2020 года

** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.

Выручка компании за 1 полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 1 900 млн руб. или 1,7%. По основным видам деятельности:

- выручка от услуг по передаче электроэнергии снизилась на 1 640 млн руб., или на 1,5%, в том числе за счет:

снижения выручки от компенсации потерь электроэнергии при ее передаче на 2 420 млн руб. (на 11,3%) в связи со снижением объема нормативно-технологических потерь электроэнергии, предъявленных по договорам оказания услуг на передачу, в результате падения спроса на электропотребление;

роста выручки по передаче мощности на 780 млн руб. (на 0,9%) вследствие роста тарифа с 01.07.2019 с учетом поэтапного перехода на расчеты по фактически потребленной мощности.

- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 327 млн руб. (80,1%) меньше, чем в 1 полугодии 2019 года в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

По итогам 1 полугодия 2020 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 21 395 млн рублей, что на 25,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 720 млн руб. или на 3,3%. На финансовый результат оказали влияние неденежные операции, в том числе:

Наименование показателя 1 пол. 2019г.* 1 пол. 2020г. Динамика Чистая прибыль, млн руб. 28 668 21 395 -25,4% Сальдо резервов 406 180 -55,7% Переоценка котируемых финансовых активов 6 023 -1 417 -1,2х Выручка ТП 408 81 -80,1% Скорректированная чистая прибыль**, млн руб. 21 831 22 551 3,3%

* - данные указаны с учетом ретроспективных корректировок в соответствии с отчетностью за 1 полугодие 2020 года

** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 года

Активы

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 552 559 млн руб., что на 20 235 млн рублей (на 1,3%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 318 781 млн руб., оборотных активов – 233 778 млн руб.

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 9 299 млн руб. (на 0,8%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (21 395 млн рублей) и распределением прибыли за 2019 год на выплату дивидендов в размере 12 102 млн рублей по решению Общего собрания акционеров

ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 15.05.2020 № 24).

С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (решение ВОСА от 31.12.2019 № 23), в размере 11 229 млн руб. общая сумма дивидендов за 2019 год составила 23 331 млн руб.

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам за отчетный период увеличилась на 9 961 млн рублей и составляет 237 020 млн рублей. В 1 полугодии 2020 года ПАО «ФСК ЕЭС» размещены облигации на сумму 20 000 млн руб., погашено займов на сумму 9 557 млн руб.

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2020 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/