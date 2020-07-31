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ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по РСБУ

ПАО ФСК ЕЭС объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по РСБУ

31 июля 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование показателя

1 пол. 2019г*.

1 пол. 2020г.

Динамика

Выручка, млн руб.

112 994

111 094

-1,7%

Услуги по передаче электроэнергии, млн руб.

111 582

109 942

-1,5%

Услуги по технологическому присоединению, млн руб.

408

81

-80,1%

Себестоимость и управленческие расходы, млн руб.

88 575

88 007

-0,6%

Прибыль от продаж, млн руб.

24 419

23 087

-5,5%

EBITDA**, млн руб.

72 806

69 343

-4,8%

Чистая прибыль, млн руб.

28 668

21 395

-25,4%

Скорректированная чистая прибыль**, млн руб.

21 831

22 554

3,3%

* - данные указаны с учетом ретроспективных корректировок в соответствии с отчетностью за 1 полугодие 2020 года

** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

 

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.

Выручка компании за 1 полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 1 900 млн руб. или 1,7%. По основным видам деятельности:

- выручка от услуг по передаче электроэнергии снизилась на 1 640 млн руб., или на 1,5%, в том числе за счет:

  • снижения выручки от компенсации потерь электроэнергии при ее передаче на 2 420 млн руб. (на 11,3%) в связи со снижением объема нормативно-технологических потерь электроэнергии, предъявленных по договорам оказания услуг на передачу, в результате падения спроса на электропотребление;

  • роста выручки по передаче мощности на 780 млн руб. (на 0,9%) вследствие роста тарифа с 01.07.2019 с учетом поэтапного перехода на расчеты по фактически потребленной мощности.

- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 327 млн руб. (80,1%) меньше, чем в 1 полугодии 2019 года в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

 

По итогам 1 полугодия 2020 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 21 395 млн рублей, что на 25,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 720 млн руб. или на 3,3%. На финансовый результат оказали влияние неденежные операции, в том числе:

Наименование показателя

1 пол. 2019г.*

1 пол. 2020г.

Динамика

Чистая прибыль, млн руб.

28 668

21 395

-25,4%

Сальдо резервов

406

180

-55,7%

Переоценка котируемых финансовых активов

6 023

-1 417

-1,2х

Выручка ТП

408

81

-80,1%

Скорректированная чистая прибыль**, млн руб.

21 831

22 551

3,3%

* - данные указаны с учетом ретроспективных корректировок в соответствии с отчетностью за 1 полугодие 2020 года

** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

 

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 года

 

Активы

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 552 559 млн руб., что на 20 235 млн рублей (на 1,3%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 318 781 млн руб., оборотных активов – 233 778 млн руб.

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 9 299 млн руб. (на 0,8%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (21 395 млн рублей) и распределением прибыли за 2019 год на выплату дивидендов в размере 12 102 млн рублей по решению Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 15.05.2020 № 24).

С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (решение ВОСА от 31.12.2019 № 23), в размере 11 229 млн руб. общая сумма дивидендов за 2019 год составила 23 331 млн руб.

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам за отчетный период увеличилась на 9 961 млн рублей и составляет 237 020 млн рублей. В 1 полугодии 2020 года ПАО «ФСК ЕЭС» размещены облигации на сумму 20 000 млн руб., погашено займов на сумму 9 557 млн руб.

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2020 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/

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