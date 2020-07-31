Из "цифры" в реальность
31 июля 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.
Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»
|
Наименование показателя
|
1 пол. 2019г*.
|
1 пол. 2020г.
|
Динамика
|
Выручка, млн руб.
|
112 994
|
111 094
|
-1,7%
|
Услуги по передаче электроэнергии, млн руб.
|
111 582
|
109 942
|
-1,5%
|
Услуги по технологическому присоединению, млн руб.
|
408
|
81
|
-80,1%
|
Себестоимость и управленческие расходы, млн руб.
|
88 575
|
88 007
|
-0,6%
|
Прибыль от продаж, млн руб.
|
24 419
|
23 087
|
-5,5%
|
EBITDA**, млн руб.
|
72 806
|
69 343
|
-4,8%
|
Чистая прибыль, млн руб.
|
28 668
|
21 395
|
-25,4%
|
Скорректированная чистая прибыль**, млн руб.
|
21 831
|
22 554
|
3,3%
* - данные указаны с учетом ретроспективных корректировок в соответствии с отчетностью за 1 полугодие 2020 года
** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению
Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2020 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.
Выручка компании за 1 полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 1 900 млн руб. или 1,7%. По основным видам деятельности:
- выручка от услуг по передаче электроэнергии снизилась на 1 640 млн руб., или на 1,5%, в том числе за счет:
снижения выручки от компенсации потерь электроэнергии при ее передаче на 2 420 млн руб. (на 11,3%) в связи со снижением объема нормативно-технологических потерь электроэнергии, предъявленных по договорам оказания услуг на передачу, в результате падения спроса на электропотребление;
роста выручки по передаче мощности на 780 млн руб. (на 0,9%) вследствие роста тарифа с 01.07.2019 с учетом поэтапного перехода на расчеты по фактически потребленной мощности.
- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 327 млн руб. (80,1%) меньше, чем в 1 полугодии 2019 года в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;
По итогам 1 полугодия 2020 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 21 395 млн рублей, что на 25,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 720 млн руб. или на 3,3%. На финансовый результат оказали влияние неденежные операции, в том числе:
|
Наименование показателя
|
1 пол. 2019г.*
|
1 пол. 2020г.
|
Динамика
|
Чистая прибыль, млн руб.
|
28 668
|
21 395
|
-25,4%
|
Сальдо резервов
|
406
|
180
|
-55,7%
|
Переоценка котируемых финансовых активов
|
6 023
|
-1 417
|
-1,2х
|
Выручка ТП
|
408
|
81
|
-80,1%
|
Скорректированная чистая прибыль**, млн руб.
|
21 831
|
22 551
|
3,3%
* - данные указаны с учетом ретроспективных корректировок в соответствии с отчетностью за 1 полугодие 2020 года
** - без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 года
Активы
Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 552 559 млн руб., что на 20 235 млн рублей (на 1,3%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 318 781 млн руб., оборотных активов – 233 778 млн руб.
Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 9 299 млн руб. (на 0,8%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (21 395 млн рублей) и распределением прибыли за 2019 год на выплату дивидендов в размере 12 102 млн рублей по решению Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 15.05.2020 № 24).
С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (решение ВОСА от 31.12.2019 № 23), в размере 11 229 млн руб. общая сумма дивидендов за 2019 год составила 23 331 млн руб.
Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам за отчетный период увеличилась на 9 961 млн рублей и составляет 237 020 млн рублей. В 1 полугодии 2020 года ПАО «ФСК ЕЭС» размещены облигации на сумму 20 000 млн руб., погашено займов на сумму 9 557 млн руб.
Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2020 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
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