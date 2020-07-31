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Siemens Gamesa получает контракты на поставку ветровых турбин для двух прибрежных ВЭС во Вьетнаме

Siemens Gamesa получает контракты на поставку ветровых турбин для двух прибрежных ВЭС во Вьетнаме

31 июля 2020, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЬЕТНАМ, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания Siemens Gamesa, специализирующаяся в производстве оборудования для ветровой энергетики, подписала два контракта на поставку ветровых турбин SG 5.0-145 для строящихся во Вьетнаме шельфовых ВЭС Tan Thuan мощностью 75 МВт и ВЭС Thai Hoa мощностью 90 МВт. Турбины SG 5.0-145 мощностью 5 МВт станут самыми крупными ветровыми турбинами во Вьетнаме. Siemens Gamesa также подписала контракты на эксплуатацию и техническое обслуживание ветровых турбин на ВЭС Tan Thuan (сроком на 10 лет) и ВЭС Thai Hoa (сроком на 20 лет).

Планируемая выработка ВЭС Tan Thuan и ВЭС Thai Hoa, ввод в эксплуатацию которых запланирован на середину 2021 г., позволит удовлетворять потребности в электроэнергии более 350 тыс. вьетнамских домохозяйств, а также будет содействовать ликвидации дефицита электроэнергии в стране. Вьетнам обладает значительными ресурсами для развития ветровой энергетики. По данным Группы Всемирного банка, потенциал наземной ветроэнергетики в стране составляет 24 ГВт, а шельфовой – 475 ГВт, т.к. протяженность береговой линии, пригодной для строительства объектов ветровой энергетики, составляет свыше 3 тыс. км. В 2019 г. установленная мощность ВЭС во Вьетнаме достигла 487,4 МВт. В связи с планами Вьетнама продвигаться в сторону развития «чистой» энергетики и использования ВИЭ прогнозируется рост суммарной установленной мощности ветроэнергетических объектов на 11 ГВт к 2025 г.

Siemens Gamesa, начиная с 1980-х гг., активно осваивает рынок АзиатскоТихоокеанского региона В настоящее время в регионе установленная мощность наземных ветровых турбин ее производства составляет свыше 8,4 ГВт. Турбины Siemens Gamesa также установлены на первой в регионе шельфовой ВЭС Formosa 1 (128 МВт), построенной на Тайване и введенной в эксплуатацию в 2019 г.

Информационно-аналитический ресурс Energy Global News

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