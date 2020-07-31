Компания Siemens Gamesa, специализирующаяся в производстве оборудования для ветровой энергетики, подписала два контракта на поставку ветровых турбин SG 5.0-145 для строящихся во Вьетнаме шельфовых ВЭС Tan Thuan мощностью 75 МВт и ВЭС Thai Hoa мощностью 90 МВт. Турбины SG 5.0-145 мощностью 5 МВт станут самыми крупными ветровыми турбинами во Вьетнаме. Siemens Gamesa также подписала контракты на эксплуатацию и техническое обслуживание ветровых турбин на ВЭС Tan Thuan (сроком на 10 лет) и ВЭС Thai Hoa (сроком на 20 лет).

Планируемая выработка ВЭС Tan Thuan и ВЭС Thai Hoa, ввод в эксплуатацию которых запланирован на середину 2021 г., позволит удовлетворять потребности в электроэнергии более 350 тыс. вьетнамских домохозяйств, а также будет содействовать ликвидации дефицита электроэнергии в стране. Вьетнам обладает значительными ресурсами для развития ветровой энергетики. По данным Группы Всемирного банка, потенциал наземной ветроэнергетики в стране составляет 24 ГВт, а шельфовой – 475 ГВт, т.к. протяженность береговой линии, пригодной для строительства объектов ветровой энергетики, составляет свыше 3 тыс. км. В 2019 г. установленная мощность ВЭС во Вьетнаме достигла 487,4 МВт. В связи с планами Вьетнама продвигаться в сторону развития «чистой» энергетики и использования ВИЭ прогнозируется рост суммарной установленной мощности ветроэнергетических объектов на 11 ГВт к 2025 г.

Siemens Gamesa, начиная с 1980-х гг., активно осваивает рынок АзиатскоТихоокеанского региона В настоящее время в регионе установленная мощность наземных ветровых турбин ее производства составляет свыше 8,4 ГВт. Турбины Siemens Gamesa также установлены на первой в регионе шельфовой ВЭС Formosa 1 (128 МВт), построенной на Тайване и введенной в эксплуатацию в 2019 г.

Информационно-аналитический ресурс Energy Global News