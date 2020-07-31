В Южной Корее поставлена цель – 12 ГВт ВЭС к 2030 году

В Южной Корее поставлена цель довести суммарную установленную мощность шельфовой ветровой генерации до 12 ГВт к 2030 г. (в настоящее время в Южной Корее установленная мощность шельфовых ВЭС составляет 100 МВт) в рамках инициативы «Зеленый курс», целью которой является переход от использования ископаемого топлива к использованию ВИЭ.

Центром развития шельфовой ветроэнергетики станет юго-западная провинция страны Чоллабук-до (Jeollabuk-do), куда до 2028 г. будут направлены инвестиции в размере $ 11,2 млрд с целью установки 2,4 ГВт мощности шельфовых ВЭС. Ожидается, что выработка шельфовых ВЭС сможет обеспечить потребности в электроэнергии около 2,24 млн домохозяйств страны. Кроме того, планируется построить ряд плавучих ВЭС суммарной мощностью 2 ГВт, особенно близ южного побережья Корейского полуострова, где преобладают сильные ветра.

По заявлению министерства торговли, промышленности и энергетики (Ministry of Trade, Industry and Energy) Южной Кореи, прежде чем начать реализацию крупномасштабных проектов в 2023 г., будут реализованы проекты строительства небольших шельфовых ВЭС суммарной мощностью 400 МВт.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore