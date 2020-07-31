Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует построить распределительный центр в Тамбовской области, заявил глава администрации региона Александр Никитин в ходе ежегодного отчета перед депутатами облдумы в пятницу.

"С крупнейшим онлайн-ритейлером Wildberries ведутся переговоры и уже заключены соглашения о намерении по строительству распределительного центра в ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития — ИФ) "Котовск", который будет выполнять не только логистические функции. В числе задач — оказание содействия предпринимателям Тамбовской области в развитии их бизнеса, расширении и экспорте продукции на территории других стран, в которых осуществляются продажи Wildberries", — сказал Никитин.

По его словам, инвестиции в проект превысят 5 млрд рублей. Его реализация позволит создать около 5 тыс. новых рабочих мест.

Wildberries ранее заявляла о планах построить сеть технопарков — производственных площадок, прежде всего, для малого и среднего бизнеса. Пилотный технопарк ритейлер построит в Ивановской области, где компания уже подобрала участок и в настоящее время ведет работы над техническими требованиями.

В июне ритейлер объявил о планах строительства логистического комплекса в Удмуртии в ТОСЭР "Сарапул" (инвестиции в проект — 2,5 млрд рублей) и в Кемеровской области в ТОСЭР "Юрга" (5 млрд). Кроме того, ритейлер начал строительство логистического комплекса за 6,5 млрд рублей в Краснодаре.

Помимо России, Wildberries работает еще в шести странах: Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Ассортимент площадки насчитывает более 4 млн товарных наименований от 40 тыс. российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое). Собственная сеть пунктов выдачи заказов Wildberries объединяет более 7,6 тыс. точек.