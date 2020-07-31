Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели капитальный ремонт шести высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ. Данные энергообъекты являются важнейшим транзитным звеном. Они обеспечивают электроэнергией более 300 тысяч бытовых потребителей, 30 социальных объектов и 15 градообразующих предприятий города Новороссийска. На проведение ремонтных работ направлено более 10 млн рублей.

В ходе ремонта специалисты заменили свыше 4,6 тыс. устаревших изоляторов на новые стеклянные, отремонтировали семь фундаментов под опорами ЛЭП, установили 695 комплектов линейно-сцепной арматуры и 33 комплекта птицезащитных устройств. Для предохранения оборудования от грозовых перенапряжений энергетики произвели замену 1,6 км грозозащитного троса, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 14,8 га трасс линий электропередачи.

Отметим, что модернизация высоковольтной сети была выполнена в соответствие с ремонтной программой предприятия на 2020 год. Комплекс мер позволит предупредить технологические нарушения, обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением жителей и социально значимые объекты в период осенне-зимних нагрузок.

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей входят Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых – «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная».

Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях юго-западного энергорайона Краснодарского края, который отнесен к числу особых в связи с гололедообразованием и очень большими ветровыми нагрузками.