Корпорация развития Дальнего Востока смонтировала и ввела в эксплуатацию пять распределительных трансформаторных подстанций (РТП) на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае в целях обеспечения резидентов электроснабжением по постоянной схеме.

На сегодняшний день специалисты подрядной организации «ДВ Энергосервис», контракт с которой заключен по итогам конкурентных торгов, смонтировали РТП и провели к ним силовой кабель. В результате на постоянную схему электроснабжения будут переведены 43 проекта.

«Мы обеспечили условия для последующего технологического присоединения участков резидентов к подстанции «Промпарк» мощностью 49,1 МВт, построенной ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках создания инфраструктуры ТОР «Надеждинская». РТП расположены на ТОР в центрах нагрузок резидентов, каждая способна выдавать около 10 мегаватт электрической мощности. В настоящее время все потребности резидентов в электрической энергии удовлетворены за счет подключений по временным схемам от существующих электросетей», - рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации объектов инфраструктуры АО «КРДВ» Максим Лихойда.

В числе первых компании, которые будут подключены к новой подстанции, - «Русский минтай», «Газпром гелий сервис», «ДСК Приморье», «АРНИКА» и «ИП Приморье».

«Наша компания на площадке ТОР «Надеждинская» реализует проект строительства Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров. Это уникальный, высокотехнологичный объект, который является неотъемлемой частью проекта «Амурский газоперерабатывающий завод» и предназначен для обеспечения непрерывной и надежной транспортной логистики сбыта товарного гелия до экспортных портов. Бесперебойная работа Гелиевого ХАБа напрямую зависит, в том числе, от надежности электроснабжения. Благодаря конструктивному взаимодействию с Корпорацией развития Дальнего Востока Логистический центр одним из первых переходит на постоянную схему электроснабжения», - отметил Андрей Кашкин, главный инженер ООО «Газпром гелий сервис».

ТОР «Надеждинская» – это многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Здесь ведут деятельность 66 резидентов с проектами общей стоимостью 54,3 млрд рублей и планами создать свыше 6,7 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы территории опережающего развития реализовали 4 проекта и вложили в экономику региона 13,1 млрд рублей, создали 967 рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока