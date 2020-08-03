"Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики. Об этом говорится в сообщении компании.

"Газпром нефть" стала первым представителем российского бизнеса в консорциуме, который насчитывает более 700 инновационных компаний и организаций. В частности, в рамках индустриального направления Open Subsurface Data Universe (OSDU) "Газпром нефть" объединит компетенции с такими компаниями, как Amazon Web Services, Google, IBM, Microsoft, NVIDIA, ExxonMobil, Chevron, Equinor, BP, Shell и Total.

"Участие в консорциуме упростит интеграцию новых цифровых продуктов компании в единую экосистему, а также ускорит внедрение в наши производственные процессы разработок технологических корпораций и стартапов со всего мира. Также "Газпром нефть" получит возможность влиять на создаваемые международные методики и инструменты управления геолого-промысловыми данными, цифровизацией скважин и бурового оборудования", - отметил замгендиректора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Специалисты российской компании войдут в рабочие группы участников консорциума, которые разрабатывают открытые стандарты и проекты в области вычислительных систем, искусственного интеллекта и передовой IT-архитектуры энергетических компаний. "Газпром нефть" представит отраслевую технологическую экспертизу нефтегазовой индустрии, накопленную в проектах интегрированного управления добычей, в сфере когнитивной геологии и применения технологий Индустрии 4.0 в разработке и эксплуатации месторождений.

The Open Group - международное профессиональное сообщество, образованное в 1996 году в результате объединения консорциумов X/Open и Open Software Foundation. Его задачей является развитие бизнеса за счет создания открытых вендорно-нейтральных стандартов и разработок. В рамках технологической инициативы Open Subsurface Data Universe (OSDU) участники The Open Group разрабатывают облачные цифровые решения в области искусственного интеллекта и анализа данных. Участие в консорциуме компаний нефтегазовой отрасли направлено на повышение эффективности энергетических проектов, обеспечение безопасного производства и развитие "зеленых" технологий.