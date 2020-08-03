 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Куратор Молодежной секции РНК СИГРЭ в УрФУ стал вице-председателем Международного молодежного исполнительного комитета СИГРЭ

Куратор Молодежной секции РНК СИГРЭ в УрФУ стал вице-председателем Международного молодежного исполнительного комитета СИГРЭ

3 августа 2020, 09:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Центральный офис СИГРЭ — Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения — объявил результаты голосования на позиции председателя и вице-председателя Международного молодежного исполнительного комитета СИГРЭ. Результаты были объявлены 29 июля 2020 года.

В ходе голосования была отмечена высокая активность участников: в голосовании по вопросу выбора председателя и вице-председателя приняли участие 18 из 21 стран, имеющих право голоса. Вице-председателем был избран Станислав Ерошенко — куратор Молодежной секции РНК СИГРЭ в Уральском Федеральном Университете и первый представитель России от Молодежной секции, получивший в 2020 году от управляющего комитета престижную премию СИГРЭ за вклад в развитие сетей следующего поколения.

Станислав — старший преподаватель Уральского энергетического института УрФУ. Кроме курирования молодежного направления Российского национального комитета СИГРЭ в УрФУ, занимается вопросами исследований в области возобновляемых источников энергии и применения методов искусственного интеллекта для отраслевых задач. С 2018 года вовлечен в международную работу «Сетей следующего поколения» СИГРЭ, как официальный представитель от России, а также является международным представителем исследовательского комитета СИГРЭ «Влияние энергетики на окружающую среду».

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