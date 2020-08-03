На двух гидроузлах Канала имени Москвы пройдет реконструкция

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию гидроузлов № 3 и Перерва, расположенных в Яхроме и в поселке Шлюзы, раскинутом на трех островах Москвы-реки в черте столицы. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

С 2019 года реализуется проект комплексной модернизации гидротехнической инфраструктуры Московского бассейна внутренних водных путей. В течение ближайших лет планируется капитально отремонтировать и реконструировать основные объекты Канала имени Москвы, обеспечивающие судоходство и водоснабжение в Центральной России. Второй этап проекта включает реконструкцию гидроузлов канала, в том числе гидроузла № 3 1933-1936 годов постройки, расположенного в Яхроме в Подмосковье.

Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой России, предусмотрены реконструкция механического оборудования, гидротехнической и строительной частей, а также фасадов и кровли водосброса № 51 гидроузла, обновление контрольно-измерительной аппаратуры, укрепление откосов берега и ремонт участков ограждения по периметру комплекса. Также гидроузел № 3 оснастят инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. В июле 2019 года Главгосэкспертиза провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта закрытых распределительных устройств насосных станций гидроузла.

Вторым комплектом проектно-сметной документации, рассмотренным экспертами, запланирован третий подэтап второго этапа реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы, включающий работы на Перервенском гидроузле в охраняемом поселке Шлюзы. Поселок, где проживает обслуживающий персонал гидроузла, ГЭС и ремонтной базы судов, расположен на трех островах посреди Москвы-реки в районе Печатники Юго-Восточного административного округа Москвы. Согласно представленным решениям здесь реконструируют склад и гараж, фактически построят заново здание Московского района гидротехнических сооружений, а также трансформаторную подстанцию и дизель-генераторную установку. Кроме того, будут реконструированы часть механического оборудования шлюза 10, шлюза 11, ГЭС 195 и контрольно-измерительная аппаратура.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на второй подэтап работ, включающий решения по реконструкции Карамышевского гидроузла.

Проектные решения для гидроузлов № 3 и Перерва подготовлены в ООО «ПромПроект». Застройщик объектов – ФГБУ «Канал имени Москвы».

Фото: cruiseinform.ru