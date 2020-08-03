На три подстанции, реконструкция которых проходит в Багратионовском, Полесском и Славском округах Калининградской области, доставлены силовые трансформаторы российского производства. Их установка позволит суммарно увеличить мощность центров питания 110 кВ «Багратионовск», «Полесск», «Славск» на 31,4 МВА, обеспечив тем самым возможность для социально-экономического развития территорий.



Шесть трансформаторов доставили в Калининград из Екатеринбурга. Их общая масса сравнима с 13 вагонами трамваев – свыше 240 тонн. «Тяжеловесов» перевозили железнодорожным и автомобильным транспортом на протяжении 11 дней с учетом пересечения двух границ. К монтажу трансформаторов на подстанциях приступят в ближайшее время.



Напомним, в этом году «Россети Янтарь» реконструируют 5 приоритетных подстанций 110 кВ «Полесск», «Славск», «Ладушкин», «Багратионовск», «Озерки». На всех центрах питания устанавливается цифровое оборудования. Работы повысят качество и надежность электроснабжения около 100 тысяч жителей, а также обеспечить возможность для технологического присоединения новых потребителей.