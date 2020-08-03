Новые DIN-рейки уже в продаже

Расширен ассортимент группы продукции "Quadro" – в нее вошли новые DIN-рейки. Ознакомиться с полным ассортиментом DIN-реек и аксессуаров вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/313/ В числе новинок - DIN-рейки из нержавеющей стали AISI 304, медные и алюминиевые DIN-рейки.

DIN-рейка представляет собой профиль из металла. Она может иметь профиль формы, напоминающей буквы латинского и греческого алфавитов: Ω, С или G. Преперфорация для крепежа позволяет закрепить DIN-рейку в любом месте. Основная функция DIN-рейки – установка различных модульных устройств в распределительные щиты, однако она может также служить для заземления (как, например, медная рейка).

DIN-рейки из нержавеющей стали могут использоваться для монтажа оборудования в электрощитах, применяться в качестве сбoрных PEN шин, а также рекомендованы для эксплуатации на объектах морской или нефтяной отрасли, пищевой и химической промышленности. Благодаря высокой коррозионной стойкости материала и устойчивостью к различным воздействиям их можно использовать на улице, в т.ч. в условиях агрессивных сред.

DIN-рейки из меди могут использоваться в качестве реек заземления или в качестве сборной PEN шины. Для лучшей проводимости они имеют увеличенную толщину и поперечное сечение.

DIN-рейки из алюминия используются для монтажа модульного оборудования в корпусах электрощитов. Алюминий отличается повышенной проводимостью, что позволяет применять рейки из алюминия в качестве сборной PEN шины. Рейки из алюминия устойчивы к намагничиванию и не имеют собственного магнитного поля.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте компании. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".