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Новые соединительные кабели категории 6А повышенной гибкости от компании Leviton

Новые соединительные кабели категории 6А повышенной гибкости от компании Leviton

3 августа 2020, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: Leviton
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Британская компания Leviton Manufacturing UK Limited объявила о выпуске новых сверхгибких соединительных кабелей (шнуров) категории 6А, разработанных в результате многолетней работы по уменьшению диаметра и повышения гибкости коммутационных шнуров для комплексных кабельных систем. Персонал центров обработки и хранения данных не только стремится поддерживать и увеличивать производительность и качество работы сети, но также им необходимо увеличивать плотность кабельных каналов и сокращать потребность в электроэнергии.

Аналогично этому, директора по корпоративным информационным технологиям стремятся найти баланс между требованиями более высокой пропускной способности и решениями ежедневных проблем, такими как сокращение шумовых помех и размещение соединений в местах ограниченного пространства в офисной мебели, точек беспроводного доступа и других устройств с питанием по сети Ethernet.

Новые особогибкие соединительные шнуры категории 6А компании Leviton (Leviton Cat 6A High-Flex Patch Cords), как часть комплексной системы категории 6А, помогают справиться и со спросом на высокую производительность сети, и с требованиями сетевых администраторов по ограничению пространства, занимаемого компонентами сети.

Как заявил г-н Кирк Кран (Kirk Krahn), старший менеджер по выпуску новой продукции подразделения Leviton Network Solutions, у компании длинная история инноваций со сверхгибкими соединительными шнурами. Более 10 лет тому назад были выпущены коммутационные шнуры малого диаметра (28 AWG) для кабельных систем категории 5e и категории 6, затем на протяжении многих лет ассортимент этих продуктов расширялся и усовершенствовался. Сегодня предлагаемое компанией новое решение категории 6А обеспечивает сетевым администраторам возможность внедрения новых областей применения, таких как беспроводные технологии, технологии для «умных» зданий и подача электропитания по сетям Ethernet, благодаря повышенной гибкости и малому радиусу изгиба соединительных кабелей, поддерживающих более высокие скорости передачи данных – до 10 Гб/с.

Основные преимущества новых сверхгибких соединительных кабелей (патч-кордов) категории 6А (Leviton Cat 6A High-Flex Patch Cords):

  • Малый допустимый радиус изгиба, который позволяет ограничивать занимаемое пространство. Короткозамыкающий штепсель и хвостовик с фиксирующимся изгибом дают возможность установить патч-корд в уникальном положении для более удобного монтажа в местах ограниченной доступности (за точками беспроводного доступа, стенными коробками и мебельными стенками).
  • Низкопрофильная конструкция облегчает прокладку и монтаж, а также техническое обслуживание. Конструкция кабеля размером 28 AWG позволяет легко маневрировать во время прокладки, во время перемещений, добавлений и изменений при выполнении соединений с помощью соединительных шнуров.
  • Увеличение воздушного потока, в результате сокращаются расходы на охлаждение и повышаются эксплуатационные характеристики. Благодаря малому наружному диаметру (4,7 мм) сокращается объём кабеля в кабельных распределительных коробках, кабельных каналах, кабельных шкафах и стойках, что также способствует увеличению воздушного потока и помогает сократить расходы на охлаждение. 
  • Глобальное решение для многочисленных регионов. Коммутационные шнуры Leviton Cat 6A High-Flex Patch Cords, не содержащие галогенов, обладающие низким дымовыделением, пригодны для использования внутри зданий, что делает их единым решением для всех регионов мира. 
  • Быстрая доступность широкого диапазона длин и цветов. В наличии имеются готовые к поставке шнуры семи цветов, длинами от 0,3 м до 6,1 м, на заказ производятся длины до 30 м.  
  • Универсальное решение: конструкция и металлическая обмотка на разъёме соединительного шнура позволяет использовать один и тот же шнур как в экранированном, так и в неэкранированном вариантах. 

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