Британская компания Leviton Manufacturing UK Limited объявила о выпуске новых сверхгибких соединительных кабелей (шнуров) категории 6А, разработанных в результате многолетней работы по уменьшению диаметра и повышения гибкости коммутационных шнуров для комплексных кабельных систем. Персонал центров обработки и хранения данных не только стремится поддерживать и увеличивать производительность и качество работы сети, но также им необходимо увеличивать плотность кабельных каналов и сокращать потребность в электроэнергии.

Аналогично этому, директора по корпоративным информационным технологиям стремятся найти баланс между требованиями более высокой пропускной способности и решениями ежедневных проблем, такими как сокращение шумовых помех и размещение соединений в местах ограниченного пространства в офисной мебели, точек беспроводного доступа и других устройств с питанием по сети Ethernet.

Новые особогибкие соединительные шнуры категории 6А компании Leviton (Leviton Cat 6A High-Flex Patch Cords), как часть комплексной системы категории 6А, помогают справиться и со спросом на высокую производительность сети, и с требованиями сетевых администраторов по ограничению пространства, занимаемого компонентами сети.

Как заявил г-н Кирк Кран (Kirk Krahn), старший менеджер по выпуску новой продукции подразделения Leviton Network Solutions, у компании длинная история инноваций со сверхгибкими соединительными шнурами. Более 10 лет тому назад были выпущены коммутационные шнуры малого диаметра (28 AWG) для кабельных систем категории 5e и категории 6, затем на протяжении многих лет ассортимент этих продуктов расширялся и усовершенствовался. Сегодня предлагаемое компанией новое решение категории 6А обеспечивает сетевым администраторам возможность внедрения новых областей применения, таких как беспроводные технологии, технологии для «умных» зданий и подача электропитания по сетям Ethernet, благодаря повышенной гибкости и малому радиусу изгиба соединительных кабелей, поддерживающих более высокие скорости передачи данных – до 10 Гб/с.

Основные преимущества новых сверхгибких соединительных кабелей (патч-кордов) категории 6А (Leviton Cat 6A High-Flex Patch Cords):