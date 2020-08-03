Подрядчик приступил к строительству нового корпуса школы N 33 в Петропавловске-Камчатском. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование», сообщил агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» врио министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.

«Подрядчик приступил к устройству и размещению на отведенном земельном участке под строительство нового здания школы № 33 временного городка строителей. Параллельно ведется работа по планировке территории, после чего подрядчик начнет подготавливать котлован для основания под фундамент. По завершении земляных работ строители начнут работы по армированию и устройству подпорной стенки», - рассказал Андрей Дегодьев.

Сообщается, что победителем открытого аукциона на строительство нового корпуса школы в микрорайоне Дачная стало ООО «Трест». Цена контракта на строительство дополнительного корпуса школы составила 1 миллиард 29,9 миллиона рублей. По контракту подрядная организация возведет здание школы, обустроит площадки различного назначения и дорожное покрытие, а также благоустроит территорию. Здание школы должно быть введено в эксплуатацию не позднее 1 августа 2022 года.

По проекту, новый корпус начальной школы на 650 мест будет площадью более 30 тысяч квадратных метров. Заметим, что площадь всех жилых домов, построенных в 2019 году на Камчатке, составила 44,7 тысячи квадратных метров.

Напомним, что старое сейсмодефицитное здание начальной школы на Дачной было снесено несколько лет назад, так как не отвечало требованиям безопасности. И около 400 учеников начальной ступени вынуждены обучаться в школе №8.