Строительство морского порта Лагань в Калмыкии включено в измененную схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в схему включено строительство морского порта Лагань в Калмыкии мощностью 12,5 млн тонн в год. Речь идет о строительстве зернового терминала мощностью 5 млн тонн в год, терминала наливных грузов мощностью 0,5 млн тонн, контейнерного терминала мощностью 5 млн тонн и терминала по перевалке генеральных грузов на 2 млн тонн.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщал, что стоимость строительства морского порта в городе Лагань, расположенного в 9 км от Каспийского моря, оценивается в 41,3 млрд рублей. Власти республики уже приступили к разработке технико-экономического обоснования порта в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии, утвержденной правительством РФ.

Порт призван стать отправной точкой для создания промышленно-логистического кластера, что позволит существенно увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места, уточнил глава региона. Он не вступит в конкуренцию с существующими портовыми мощностями на Каспии, а дополнит их, тем самым укрепляя экспортный потенциал России. По словам Хасикова, все больше российских и иностранных инвесторов проявляет интерес к работе над проектом, и это важно, поскольку порт, прежде всего, ориентирован на инвестиции частного капитала.

На сегодняшний день в Калмыкии нет морских портов. Преимуществами морского порта в Лагани станет возможность круглогодичной навигации, а также близость к железнодорожному и автомобильному сообщению.