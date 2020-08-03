Владей информацией
3 августа 2020, 11:11
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
РЖД планируют построить во Владимирской области два логистических хаба на станциях Муром и Юрьевец до конца 2022 года. Уже в этом году начнется проектирование, его стоимость оценивается в 50 млн рублей, сообщил в пятницу журналистам начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.
"У нас на территории дороги сегодня два проекта в стадии проектирования - это станция Муром и станция Юрьевец, где будут предусмотрены современные контейнерные площадки с современными погрузо-выгрузочными устройствами, современной инфраструктурой, с полным комплексом услуг. Логистические хабы мы будем там создавать", - отметил он.
По словам Лесуна, строительство планируется завершить в 2022 году. Развитие инфраструктуры в Муроме и Юрьевце позволит обеспечить рост объема обработки грузов в контейнерах более чем в два раза.
Кроме того, для строительства скоростной автомагистрали Москва - Казань готовятся три складских комплекса в районе станций Доскино, Сергач и Муром.
"Мы планируем, что большая часть грузов для строительства дороги пойдет железнодорожным транспортом. Мы сегодня готовимся к этому", - добавил он.
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