РЖД планируют построить во Владимирской области два логистических хаба на станциях Муром и Юрьевец до конца 2022 года. Уже в этом году начнется проектирование, его стоимость оценивается в 50 млн рублей, сообщил в пятницу журналистам начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

"У нас на территории дороги сегодня два проекта в стадии проектирования - это станция Муром и станция Юрьевец, где будут предусмотрены современные контейнерные площадки с современными погрузо-выгрузочными устройствами, современной инфраструктурой, с полным комплексом услуг. Логистические хабы мы будем там создавать", - отметил он.

По словам Лесуна, строительство планируется завершить в 2022 году. Развитие инфраструктуры в Муроме и Юрьевце позволит обеспечить рост объема обработки грузов в контейнерах более чем в два раза.

Кроме того, для строительства скоростной автомагистрали Москва - Казань готовятся три складских комплекса в районе станций Доскино, Сергач и Муром.