Разработан новый способ беспроводной передачи электроэнергии

Новозеландский стартап Emrod представил новый метод безопасной и беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния. Сейчас компания начинает работу над внедрением технологии в системы распределения электроэнергии в стране.

Сейчас у Emrod есть рабочий прототип устройства, и компания занялась разработкой еще одного для Powerco, — крупного дистрибьютора газа и электроэнергии в Новой Зеландии, который вложил деньги в проект. К октябрю стартап должен закончить новый прототип, провести лабораторные тесты, а затем и перейти к «полевым» испытаниям. Прототип устройства будет способен выдавать «всего несколько киловатт мощности», как говорят создатели, но его можно легко масштабировать.

«Мы можем использовать точно такую же технологию для передачи в 100 раз большей мощности на гораздо большие расстояния», — сказал основатель Emrod Грег Кушнир.

Система использует передающую антенну, серию реле и приемную ректенну. Хоть и звучит такое количество приборов достаточно массивно, на самом деле каждый из них представляет из себя «квадрат», закрепленный на столбе. Спектр волн, которые используются в этих генераторах, пересекается с частотами промышленных, научных, медицинских предприятий, а также частотами, используемыми в Wi-Fi и Bluetooth.

Энергия же излучается непосредственно между определенными точками, также присутствует специальный предохранитель, который немедленно отключает передачу энергии, как только фиксирует приближение какого-либо объекта (птицы, дрона).

Компания также подчеркивает, что технология работает при любых погодных условиях, включая дождь, туман и пыль, а расстояние передачи ограничено только прямой видимостью между каждым ретранслятором.

Emrod считает, что их метод будет идеален для использования возобновляемой энергии, которая часто генерируется далеко от того места, где она необходима. Такая система может быть очень удобной для доставки электроэнергии от оффшорных станций. Она также может стать незаменимой в случаях незапланированного отключения электричества.