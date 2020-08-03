«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к финальному этапу масштабной программы модернизации систем учета энергии магистральных сетей Урала. Проект включает в себя 135 подстанций напряжением 220-500 кВ, уже проведены работы на 87% объектов. До конца 2022 года будут выполнены все запланированные мероприятия, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и качество расчетов.

Модернизация автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) началась в 2014 году. По итогам проекта новым измерительным оборудованием будет оснащено 75% магистральных сетевых объектов девяти регионов Приволжского и Уральского федеральных округов в зоне ответственности филиала «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Урала.

Используется только оборудование российского производства, соответствующее всем техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Оно имеет повышенный класс точности, что позволяет проводить измерения при низких нагрузках с нормированной точностью. Срок службы новых трансформаторов тока и напряжения составляет не менее 30 лет.

На финальном этапе будет обновлено измерительное оборудование 18 ключевых центров питания Свердловской, Кировской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Удмуртия. На данный момент работы проведены на подстанциях 500 кВ «Шагол» и 220 кВ «Ижевск», обеспечивающих электроснабжение Челябинского цинкового завода, Челябинского металлургического комбината, Ижевского механического завода, предприятий «Ижсталь» и «Иж-Лада».

Полностью завершена замена измерительного оборудования на 117 магистральных сетевых объектах Урала. В том числе это подстанции 220 кВ «Титан» и «Сургут», обеспечивающие энергоснабжение крупных промышленных предприятий «Уралкалия», «Сургутнефтегаза», «Корпорации ВСМПО-Ависма» и др.

Всего в зоне ответственности филиала «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Урала находятся 178 подстанций высокого и сверхвысокого классов напряжения (220-500 кВ).