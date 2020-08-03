ПАО «Россети Ленэнерго» обеспечило 2,5 МВт мощности заводу пластиковой упаковки во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала ПС 110 кВ «Янино».

Для электроснабжения объекта специалисты проложили кабельную линию 10 кВ и установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Мощность необходима для работы завода по производству пластиковых изделий на территории складской зоны Соржа-Старая. Компания является одним из лидеров в России по поставкам пластиковой упаковки для рыбной и молочной промышленности, также производит пластмассовые изделия для медицинской, косметической, автомобильной, строительной, энергетической и других отраслей.

Напомним, что группа компаний «Россети» по всей стране держит на особом контроле энергоснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также транспортных и логистических центров.