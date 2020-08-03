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Сахалинэнерго провело второй этап реконструкции системообразующей ЛЭП "Сахалинская ГРЭС-2 – Красногорская"

Сахалинэнерго провело второй этап реконструкции системообразующей ЛЭП Сахалинская ГРЭС-2 – Красногорская

3 августа 2020, 09:15
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЛИНЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках программы по подготовке энергообъектов к осенне-зимнему максимуму нагрузок меняет опоры высоковольтных линий электропередачи.

На прошлой неделе энергетики завершили второй этап реконструкции линии электропередачи напряжением 220 кВ, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию «Красногорская». Данная системообразующая ЛЭП имеет важное значение для Сахалинской энергосистемы, участвую в транзите электроэнергии между новой электростанцией и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

В этом году энергетики заменили 6 опор на новые, покрытые антикоррозийным покрытием. В прошлом году было замено 5 таких металлических конструкций.

Напомним, что к предстоящей зиме филиал «Распределительные сети» Сахалинэнерго проведет ремонт более 160 километров линий электропередачи всех классов напряжения. 

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