ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках программы по подготовке энергообъектов к осенне-зимнему максимуму нагрузок меняет опоры высоковольтных линий электропередачи.

На прошлой неделе энергетики завершили второй этап реконструкции линии электропередачи напряжением 220 кВ, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию «Красногорская». Данная системообразующая ЛЭП имеет важное значение для Сахалинской энергосистемы, участвую в транзите электроэнергии между новой электростанцией и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

В этом году энергетики заменили 6 опор на новые, покрытые антикоррозийным покрытием. В прошлом году было замено 5 таких металлических конструкций.

Напомним, что к предстоящей зиме филиал «Распределительные сети» Сахалинэнерго проведет ремонт более 160 километров линий электропередачи всех классов напряжения.