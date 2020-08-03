Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу подстанции (ПС) 330 кВ Белгород в рамках реализации проекта ее комплексной реконструкции и технического перевооружения.

Подстанция 330 кВ Белгород – один из питающих центров Юго-западного энергорайона Белгородской области, обеспечивающих электроснабжение Белгорода. Согласно проекту комплексной реконструкции, рядом с действующей подстанцией был построен новый питающий центр и осуществлен последующий перевод всех линий электропередачи с действующей площадки подстанции на новую. Такое решение позволило исключить риски снижения надежности электроснабжения потребителей Белгорода за счет выполнения всего комплекса работ без вывода старого оборудования на время реконструкции.

В рамках реализации проекта на новой площадке построены подстанционные здания и сооружения, установлены два трансформатора мощностью 250 МВА каждый, смонтировано открытое распределительное устройство (ОРУ) 330 кВ, ОРУ 110 кВ и распределительное устройство собственных нужд (РУСН) 10 кВ, выполнен перезавод на новую площадку четырех ЛЭП 330 кВ и семнадцати ЛЭП 110 кВ, введены в работу две батареи статических конденсаторов (БСК) по 52 МВАр, проведено оснащение новых энергообъектов современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

В процессе проектирования, реконструкции и подготовки к вводу в работу ПС 330 кВ Белгород специалисты Курского РДУ и представительства АО «СО ЕЭС» в Белгородской области принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, а также в разработке программы опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, осуществлен выбор уставок (определение параметров настройки) устройств РЗА, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в Курское РДУ. Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов, учитывающие особенности всех этапов реконструкции, позволили осуществить опробование и ввод в работу нового оборудования без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

Благодаря оснащению современным цифровым оборудованием и средствами автоматизации, обеспечивающими в том числе реализацию функции автоматизированного дистанционного управления из диспетчерского центра Системного оператора, ПС 330 кВ Белгород по своим характеристикам стала соответствовать требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения. ПС 330 кВ Белгород вошла в число более 200 электросетевых объектов ЕЭС России, на которых устанавливаются системы автоматизированного дистанционного управления в соответствии с планами-графиками, согласованными Системным оператором с сетевыми организациями.

Курское РДУ уже осуществляет дистанционное управление оборудованием этой подстанции с июня 2020 года, что позволяет повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом Белгородской энергосистемы за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

Ведущееся в настоящее время планомерное оснащение всех диспетчерских центров Системного оператора автоматизированными системами производства переключений, а подстанций – современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование дистанционного управления и других передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики, управления электроэнергетическим режимом энергосистем и ЕЭС России в целом.