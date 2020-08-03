В северном округе Москвы построят школу на 1900 мест

Московская государственная экспертиза рассмотрела проектную документацию на второй этап строительства учебного заведения в Левобережном районе столицы. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проект первого этапа строительства школы-гиганта, подразумевающий подготовку участка изысканий, был одобрен Мосгосэкспертизой в феврале 2019 года. Одобренным проектом предусмотрено возведение непосредственно четырехэтажного здания и всей необходимой инфраструктуры по соседству с районной школой № 158 в микрорайоне 1Б.

Из 1900 учеников школы планируется организовать 76 классов. Для младших школьников оборудуют учебные классы, а также кабинеты иностранного языка, труда, моделирования и технической игрушки, комнаты групп продленного дня, где обустроят спальни с трансформируемыми перегородками. Для учеников основной и средней школы предусмотрены 28 универсальных и несколько специализированных кабинетов. Кроме того, в здании разместят библиотеку с читательской зоной, актовый зал на 900 мест, три спортзала, фотокиностудию и кабинеты робототехники.

На прилегающей территории, согласно представленным решениям, создадут зоны отдыха, в том числе амфитеатр для старшеклассников, физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной площадкой и тренажерами. В ходе благоустройства территории разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Застройщики – Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» и ООО Проектно- производственная фирма «Проект-Реализация», подготовившее проектную документацию.