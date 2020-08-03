Возле метромоста в Омске постоят гостиничный комплекс

В Омске возле метромоста к концу 2022 года планируют построить гостиничный комплекс. Реализацией проекта занимается АФК «Система», сообщает «Пишет Омск». Соглашение на строительство между компанией «Космос отель групп», правительством региона и одной из федеральных структур уже заключено.

До 2023 года в планах инвестора реализовать минимум 10 таких проектов в крупнейших городах России. В Омске появится бизнес-отель, вместимостью около 200 номеров. Объём инвестиций для строительства, по предварительным данным, составит порядка 750 млн рублей. Однако после утверждения проектной документации и сметы эта сумма может измениться. Гостиницу построят на территории между метромостом и главным корпусом ОмГПУ, сообщает «СуперОмск».