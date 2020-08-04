Согласно инвестиционной программе филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Оренбургэнерго» за шесть месяцев 2020 года построено и реконструировано более 157 км ЛЭП, введено в эксплуатацию около 7 МВА трансформаторной мощности. Стоимость объектов оценивается в 392 млн.руб.

Более 234 млн.руб. (60%) направлено на создание инфраструктуры для подключения новых потребителей по договорам технологического присоединения. На реконструкцию существующих ЛЭП и подстанций, в том числе на вынос линий, затрачено более 104 млн рублей.

В число наиболее крупных объектов инвестиционной программы первого полугодия вошли вынос трассы ЛЭП 110 кВ «Орская ТЭЦ – ГПП4 Гая» в восточном энергорайоне, переустройство ЛЭП 110 кВ «Саракташ – Желтое» в центральном энергорайоне, строительство трансформаторного пункта и воздушной линии 10 кВ в селе Богдановка в западном энергорайоне.