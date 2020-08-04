 
Модернизация

Энергетики "Россети Волга" заменили на воздушной линии электропередачи более 460 изоляторов

Энергетики Россети Волга заменили на воздушной линии электропередачи более 460 изоляторов

4 августа 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МРСК ВОЛГИ, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» завершил ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 35 кВ Лысые горы – Симоновка. Затраты на ремонт составили более 1,5 млн рублей.

Согласно годовому плану технического обслуживания и ремонтов «Россети Волга» специалисты службы высоковольтных линий смонтировали 463 новых стеклянных изолятора в поддерживающих гирляндах на анкерных и промежуточных опорах. Также заменили и установили поддерживающие зажимы овальных соединителей, железобетонных стоек опор и птицеотпугивающих устройств. Обновили диспетчерские наименования.

 ВЛ 35 кВ Лысые Горы – Симоновка обеспечивает передачу электроэнергии на подстанцию 35/10 кВ «Симоновка», расположенную в Калининском районе Саратовской области. Центр питания обеспечивает электроснабжение сел Симоновка и Монастырское, деревень Кологреевка и Панцировка (население более 600 человек), фельдшерско-акушерского пункта, средней школы, базовой станции мобильной связи. Крупным потребителем является АО «Симоновская птицефабрика».

Ремонт линии электропередачи повысил устойчивость ее работы и надежность электроснабжения потребителей, позволил подготовить электросетевой комплекс «Россети Волга» к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.

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Компания: Россети Волга

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