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Крым привлечет крупных инвесторов к строительству нового туркластера

Крым привлечет крупных инвесторов к строительству нового туркластера

4 августа 2020, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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Крупные инвесторы будут привлечены к строительству нового туристического кластера в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Федеральным правительством поддержана наша позиция по строительству кластера. Привлекаем крупных операторов. Переговоры такие ведем", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Ранее он сообщал, что новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе на западном побережье Крыма, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры. Кластер планировалось построить возле села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар с 5-километровой пляжной линией.

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