 
Модернизация

Липецкэнерго обеспечило надежность электроснабжения центральной части города-спутника Липецка Грязи

Липецкэнерго обеспечило надежность электроснабжения центральной части города-спутника Липецка Грязи

4 августа 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ЛИПЕЦКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
306

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» завершили ремонт  участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ на одной из центральных улиц города-спутника Липецка  Грязи - Ленинской. В рамках этих работ энергетики установили 8 железобетонных опор и заменили около 400 метров провода. Ремонт энергообъекта был проведен в преддверие Дня города и стал вкладом энергетиков в благоустройство районного центра.

Проведенные энергетиками Липецкэнерго работы позволят обеспечить надежное и качественное энергоснабжение жителей центральной части города-спутника Липецка, что особенно важно в преддверии прохождения осенне-зимнего периода.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Центр Липецкэнерго

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На Дворцовой улице установлены новые чугунные фонари
Игорь Маковский: более 23,5 тысяч километров линий электропередачи и свыше 6,5 тысяч подстанций с начала года отремонтировали
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно