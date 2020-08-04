На Дворцовой улице установлены новые чугунные фонари

На Дворцовой улице в городе Пушкине завершилась реконструкция наружного освещения. Эту историческую улицу, одну из первых магистралей Царского села, на участке от Московской улицы до Египетских ворот осветили 60 новых фонарей. Прежние светильники на металлических опорах находились в ветхом состоянии и требовали замены. При устройстве нового освещения стиль предыдущих фонарей был сохранен.

Светильники закреплены на 47 чугунных опорах с применением декоративных консолей. Для сети наружного освещения использованы современные кабельные линии протяженностью 1,7 км. Новые фонари обеспечивают равномерное освещение проезжей части в вечернее время. Для безопасности дорожного движения в местах пешеходных переходов и на перекрестках установлены дополнительные светильники.

Декоративные элементы на фонарях подчеркивают историческую принадлежность улицы, прогуливаясь по которой можно увидеть много достопримечательностей. Вечерняя и дневная перспектива улицы с новыми фонарями добавляет ей комфорта и уюта.