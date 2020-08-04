Резидент ТОР построит в Приморье жилой микрорайон

Резидент ТОР «Надеждинская» компания «Строй ДВ» реализует проект по строительству в Надеждинском районе Приморского края жилого микрорайона. Поддержку проекту оказывают Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АНО АПИ) и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

«Всего в жилом комплексе будет проживать около 8 тыс. человек. В микрорайоне будут располагаться торговые площади и спортивные площадки», – пояснил менеджер проекта Азамат Бабаев.

Компания-инвестор получила статус резидента ТОР «Надеждинская» в июле 2020 года, подписав соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, согласно которому вложения в проект составят 7,13 млрд рублей, будет создано 1 000 рабочих мест.

«Группа компаний «Строй ДВ» занимается строительством жилых домов, в том числе и в Приморском крае. Исходя из потребностей в жилье, мы готовы реализовать масштабный проект по комплексной застройке территории. Задачу доступного жилья можно решить только совместно с государственными механизмами, такими как -выделение земли под комплексное строительство; подведение коммуникаций к границам участка. При этих условиях жильё может стать доступными. Район планируемой застройки, выбран не случайно, он является экологически чистым и обладает хорошей логистикой, как для молодых активных людей, так и для тех, кому нравится загородная размеренная жизнь. После получения всех технических условий, наша компания приступит к проектированию. При строительстве жилого микрорайона мы будем использовать экологически чистые строительные материалы, также будут применены энергосберегающие и другие современные технологии», - пояснил генеральный директор «Строй ДВ» Эльмир Валитов.

ТОР «Надеждинская» – это многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, она стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Здесь ведут деятельность 66 резидентов с проектами общей стоимостью 54,3 млрд рублей и планами создать свыше 6,7 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы территории опережающего развития реализовали 4 проекта и вложили в экономику региона 13,1 млрд рублей, создали 967 рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта