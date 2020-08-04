«Россети» будут выдавать бессрочные заключения о результатах проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем, применяемых на объектах электросетевого комплекса. Это сделано для содействия развитию отечественной электротехнической промышленности, снижения нагрузки на бизнес и совершенствования конкурентной среды. Ранее срок действия заключений был ограничен периодом от 1 до 5 лет, что требовало от производителей прохождения процедур продления.



Качество прошедшей проверку (аттестованной) продукции будет контролироваться в более простой, но надёжной форме: плановыми периодическими проверками производства.



Изменения содержатся в приказе «Россетей» от 28 июля 2020 года с новыми редакциями методик и порядка проверки качества (аттестации) оборудования. Проверки проводятся в рамках Единой технической политики в электросетевом комплексе. Для группы «Россети» их осуществляют два собственных научно-технических центра. Сейчас в реестре аттестованной продукции свыше 900 наименований.



«Россети» продолжат оптимизировать процессы проверки качества (аттестации) оборудования с учётом предложений производителей и регуляторов.