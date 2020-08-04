Соответствующим пунктом 3.1 дополнено постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (постановление Правительства РФ от 25 июля 2020 г. № 1116).

Согласно указанному пункту, при осуществлении закупок включенной в перечень радиоэлектронной продукции, классифицируемой кодами ОКПД 27.31 "Кабели волоконно-оптические" и 27.32 "Провода и кабели электронные и электрические прочие", правило "третий лишний" применяется при условии наличия не менее 2 заявок, которые одновременно:

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в реестр российской радиоэлектронной продукции или произведенной на территории государства – члена ЕАЭС;

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц.

При этом участникам в составе заявок необходимо предоставить декларацию о нахождении продукции в указанном реестре с указанием номера реестровой записи, а в случае поставки "евразийской" радиоэлектронной продукции – акт экспертизы по определению страны происхождения товара, с указанием информации о наличии сведений об оптическом волокне, используемом при производстве радиоэлектронной продукции, в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Указанные изменения вступают в силу 6 августа текущего года.