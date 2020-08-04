В Архангельске вскоре приступят к строительству нового лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова, сообщает RosTender.info.

Правительство Архангельской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства здания. Предложения от участников тендера принимают до 20 августа, в этот же день подведут его итоги. Максимальная цена контракта составляет 2 млрд 612 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Заказчиком строительства выступает Главное управление капитального строительства Архангельской области.

Под строительство выделили участок на проспекте Обводной канал, рядом с одним из существующих зданий больницы. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет сдать новый корпус не позднее 20 декабря 2022 года. В корпусе планируют разместить операционный блок, отделения детской онкологии и реанимации, многопрофильный педиатрический стационар, отделения лучевой диагностики и физиотерапии.

