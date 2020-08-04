Первая в 2020 году лаборатория HR Tech Lab 2.0. была посвящена роботизации HR-процессов в рамках цифровой трансформации персонала. Участниками лаборатории стали представители HR-блока Центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», АЭС и дочерних обществ.

В качестве внешних спикеров выступили руководитель направления HR-tech в КРОК Алексей Сидорин и руководитель направления RPA в Альфа-банке Константин Крючков. От Центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом» о своем опыте рассказал руководитель проектов в Группе развития HR-процессов Константин Руденко.

В ходе обсуждения коллеги поделились с участниками своими лайфхаками и достижениями в направлении роботизации HR-процессов.

Алексей Сидорин рассказал о том, как программные роботы могут облегчить жизнь HR-департаменту, а также о том, что роботов можно научить принимать и адаптировать новых сотрудников, обрабатывать заявки на отпуск и выдавать справки. Сотрудникам абсолютно не надо опасаться программных роботов, т.к. они берут на себя только рутинные обязанности, а с творческими и стратегическими задачами все же лучше справляются люди.

Константин Крючков поделился кейсами, как его команда, начиная с 2017 года, внедряла программных роботов – какие были барьеры на первых этапах, как искали HR-процессы, подходящие для роботизации, и каких результатов удалось достичь.

Константин Руденко рассказал о результатах в роботизации рутинных процессов, которых достиг Концерн «Росэнергоатом» с 2018 года. Главными успехами он выделил снижение нагрузки на сотрудников, ускорение процессов и сокращение числа ошибок. Больше специалистов теперь свободны от рутинных процессов и направляют свои силы на развитие новых процессов.

Обсуждение преимуществ роботизации процессов вызвало живой интерес у участников мероприятия. По итогам коллеги с АЭС исследовали собственные процессы и выделили более 40 операций, которые целесообразно передать в руки роботу.

Следующими шагами станут приоритизация операций, уточнение всех деталей, разработка графика реализации и внедрения роботов в HR-процессах АЭС.

* Индустрия 4.0 - в широком смысле характеризует текущий тренд развития автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические системы, Интернет Вещей и облачные вычисления. Представляет собой новый уровень организации производства и управления цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции.