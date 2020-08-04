Специалисты филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» завершают ремонт воздушной линии 110 кВ «Котовская ТЭЦ2 – Тамбовская №4» первая и вторая цепь с отпайками в Тамбовском районе Тамбовской области. Работы проводятся для повышения надежности электроснабжения потребителей и подготовки энергообъекта к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Воздушная линия 110 кВ «Котовская ТЭЦ2 – Тамбовская №4» обеспечивает транзит по 110 кВ между ПС 220 кВ Тамбовская №4 и ПС 220 кВ Котовская находящихся в зоне обслуживания Федеральной сетевой компании. Питает 3 городские подстанции 110 кВ которые обеспечивают электроэнергией более 83 тысяч жителей и более 20 социально-значимых объектов города Тамбова и поселка Перикса. ВЛ является источником электроснабжения для таких крупных предприятий как Юго-Восточная железная дорога, Тамбовский вагоноремонтный завод, завод «Ревтруд», мукомольный завод «Деметра», хладокомбинат «Айстек», обувная фабрика.

В ходе работ на энергообъекте была произведена замена трех железобетонных опор на многогранные, которые отличаются надежностью и эстетическим видом, что актуально для городской среды. Также в рамках ремонта на данной ВЛ выполнена замена 1,1 км грозотроса и линейной изоляции в количестве 350 изоляторов.

В этом году работы пройдут и на других значимых энергообъектах, обеспечивающих электроснабжение социальной инфраструктуры региона: воздушных линиях 110 кВ «Тамбовская №4-Моршанская 1», «Рассказовская-Нащёкинская с отпайкой на ПС Кожзавод», «Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская». В общей сложности они снабжают электроэнергией 229 населённых пунктов, более 76 тысяч человек.

«Реализация комплекса запланированных мероприятий на воздушных линиях основной сети обеспечит задел к дальнейшему развитию промышленности, как Тамбова, так и Тамбовской области в целом, а также бесперебойную работу электрооборудования, надежность и стабильность электроснабжения жителей региона в период низких температур и максимальных нагрузок на энергосистему», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.