Отраслевой регулятор американского штата Вайоминг (Wyoming Public Service Commission, PSC) инициировал официальное расследование долгосрочного плана развития и инвестиционной программы (Integrated Resource Plan, IRP) компании PacifiCorp* в отношении вывода из эксплуатации четырех энергоблоков на угольных ТЭС Jim Bridger и ТЭС Naughton.

PacifiCorp объявила о планах по строительству до 7 000 МВт ВИЭ-генерации и накопителей энергии к 2025 г., одновременно готовясь к 2038 г. закрыть 20 из 24 принадлежащих ей энергоблоков, работающих на угле. Соответствующий IRP направлен на согласование отраслевым регуляторам тех штатов, где размещаются генерирующие активы компании, – Орегона, Калифорнии, Вашингтона, Айдахо, Юты и Вайоминга.

Власти Вайоминга приняли беспрецедентное решение впервые провести по IRP вместо стандартной процедуры обсуждения административное расследование. Задачей PSC при расследовании является оценка возможных последствий для экономики и надежной работы энергосистемы штата в случае закрытия PacifiCorp блоков No1 (608,3 МВт) и No2 (617 МВт) на ТЭС Jim Bridger, а также блоков No1 (160 МВт) и No2 (210 МВт) на ТЭС Naughton до истечения их установленного срока эксплуатации. Регулятор должен будет дать заключение о соответствии предлагаемых PacifiCorp изменений в структуре генерации штата общественным интересам.

По официальным данным, горная промышленность является самой крупной отраслью в Вайоминге, который занимает первое место в стране по добыче угля. В 2018 г. именно на долю угля приходилось почти 90% в энергобалансе штата, при этом большинство других ресурсов составили ВИЭ.

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* Электроэнергетическая компания, владеющая одной из крупнейших частных систем передачи электроэнергии на западе США. Включает в себя две бизнес-единицы: Pacific Power (электросетевая компания, обслуживающая всю территорию Орегона, северную Калифорнию и юго-восточный Вашингтон) и Rocky Mountain Power (энергоснабжающая компания, обслуживающая штаты Юта, Вайоминг и юго-восточную часть штата Айдахо).