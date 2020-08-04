Завод «ЗЭТО» совместно с инженерами петербургского научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова («НИИЭФА») разработал уникальный разъединитель внутренней установки на 1,5-3 кВ и 60 тысяч ампер для международного экспериментального термоядерного реактора ITER, целью которого является выработка термоядерной энергии в мирных целях. ITER расположен на юге Франции, где 28 июля 2020 года состоялась торжественная церемония по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.

- «НИИЭФА» является разработчиком коммутационной аппаратуры для проекта ИТЭР. Представители научно-исследовательского института обратились к одному из основных мировых производителей высоковольтного оборудования, который не нашел техническое решение, удовлетворяющее жестким габаритным требованиям проекта, поэтому «НИИЭФА» предложили поучаствовать в проекте нам, - комментирует генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко. - В результате оперативных эскизных проработок конструкторами было найдено новое техническое решение, которое в итоге и воплотилось в малогабаритном разъединителе. Данный, запатентованный ЗАО «ЗЭТО» разъединитель, имеет новейшую конструкцию контактной системы, представляющую собой своеобразные «ножницы», за счет которой уменьшились габариты аппарата, и повысилась электродинамическая стойкость при прохождении токов короткого замыкания. Все озвученные технические решения позволят разъединителям надежно работать в цепи катушек магнитной системы тороидальной камеры реактора.

Процесс монтажа оборудования реактора может занять до 5 лет, а первый киловатт в час (кВт/ч.), произведенный термоядерным реактором, можно будет получить к 2060 году.

Справочно:

ITER (ИТЭР; изначально англ. International Thermonuclear Experimental Reactor; в настоящее время название связывается с латинским словом iter — путь) — проект международного экспериментального термоядерного реактора. Цель проекта — доказать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии в мирных целях.

Демонстрационный реактор проекта «ИТЭР» строится рядом с исследовательским центром Кадараш во Франции. Под строительство реактора отведено почти 42 гектара и мобилизовано 2300 рабочих.