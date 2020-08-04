С начала 2020 года специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение порядка 300 бытовых потребителей и юридических лиц на территории Тихорецкого, Павловского, Крыловского, Белоглинского и Новопокровского районов Краснодарского края. Общий объем мощности для новых абонентов составил 5,2 МВт.

Большинство подключенных абонентов – физические лица, которым необходима электроэнергия для бытовых целей, а также юридические лица – представители малого и среднего бизнеса, организации и предприятия, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт.

В числе наиболее крупных объектов, получивших доступ к сетевой инфраструктуре, сельскохозяйственные предприятия «Родина» в станице Новопластуновская и «Интеграл-Агро» в станице Архангельская. Обеспечены электроэнергией завод по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий«Элора» в станице Павловская, Новопокровскийрайонный дом культуры и кинотеатр «Октябрь» в станице Крыловская. Кроме того, процедуру техприсоединения успешно завершили крестьянско-фермерские хозяйства в станицах Новопокровская, Павловская, Фастовецкая, Новорождественская и других населенных пунктах тихорецкого энергорайона.

Всего с начала 2020 года в Тихорецкий филиал было подано 375 заявок на техприсоединение к электросетям «Россети Кубань». Объекты будут подключены к инфраструктуре компании после выполнения технических условий и ряда специальных мероприятий. Поскольку работа с потребителями является приоритетным направлением деятельности «Россети Кубань», процедура техприсоединения новых абонентовпостоянно совершенствуется и упрощается.

В настоящее время в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекцииклиентские офисы Тихорецких электрических сетей продолжают работу в онлайн-формате. Однако это не сказывается на качестве услуг, предоставляемых жителям. Операторы в дистанционном режиме консультируют потребителей, помогают оформить документы и получить дополнительные услуги.

Подать заявку на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг можно в электронном виде через «Личный кабинет» на официальном сайте «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), а также через «Портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети». Вопросы по ограничениям энергоснабжения и о качестве электроэнергии можно задать на сайте Светлаястрана.рф или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.