Компания «Россети Московский регион» в рамках выполнения инвестиционной программы продолжает мероприятия по замене старых приборов учета у потребителей электрической энергии на новые интеллектуальные электросчетчики. За первое полугодие текущего года более 10 тыс. потребителей компании переведены на «умный» учет. В планах до конца года установить еще порядка 30 тыс. умных счетчиков.

Основной объем оснащения границ балансовой принадлежности с потребителями интеллектуальным учетом приходится на Московскую область. За первые шесть месяцев текущего года в Подмосковье установлено более 6 тыс. умных счетчиков. На территории столицы установлено более 3 тыс. интеллектуальных приборов учета, большая часть из которых приходится на потребителей Новой Москвы.

Установка приборов учета с удаленным сбором данных об электропотреблении на границе балансовой принадлежности с потребителями – одна из наиболее эффективных мер по борьбе с потерями электрической энергии при передаче. По статистике на линиях, оборудованных автоматизированным учетом, потери снижаются до уровня 8%. Приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь, что, в свою очередь, повышает качество электроэнергии и надежность оказываемых услуг по ее передаче.

С 1 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Законом предусматривается постепенный переход от существующих приборов учета на новые интеллектуальные электросчетчики. Приоритет в установке «умных» приборов отдается потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки (т.к. подошел нормативный срок). В иных случаях можно использовать имеющийся счетчик, вплоть до возникновения оснований для его замены.

Устанавливать у потребителей, у которых возникли основания для замены счетчика, только интеллектуальные приборы учета сетевые компании будут обязаны с 1 января 2022 года. До указанной даты установка у потребителей умных электросчетчиков является правом, но не обязанностью сетевой организации.

С 1 июля 2020 года потребитель, у которого установлен «умный» прибор учета, освобождается от обязанности его эксплуатировать, информировать энергетиков или управляющую компанию о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета. У такого потребителя остается только одна обязанности – вовремя оплачивать счета. Умный счетчик передает данные об электропотреблении в автоматическом режиме, а в случае хронической задолженности, - ограничивает подачу электроэнергии.

Однако если у потребителя установлен счетчик, не включенный в интеллектуальную систему учета, помимо обязанности по своевременной оплате счетов, за ним сохраняется и обязанность по передаче показаний об объемах электропотребления в энергосбытовую компанию.

Согласно плану, закрепленному в программе развития интеллектуального учета электрической энергии компании «Россети Московский регион» на 2020 – 2030 гг., к концу 2030 года интеллектуальным учетом электрической энергии будут оснащены почти полтора млн точек поставки электрической энергии на территории столичного региона.