Представители компании «Россети Северный Кавказ» и госкорпорации «Транснефть» обсудили ключевые аспекты использования системы управления производственными активами (СУПА).

В диалоге по обмену опытом, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие первый заместитель –главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов, первый вице-президент ПАО «Транснефть» Максим Гришанин, ведущие эксперты в сфере информационных технологий компаний-участниц, а также представители холдинга «Россети».

Передовой опыт компании «Россети Северный Кавказ» по использованию системы управления производственными активами рекомендован лидером российского производителя в системе программного обеспечения (1С) для внедрения в зоне деятельности корпорации «Транснефть».

Крупнейшая электросетевая компания СКФО использует СУПА с 2016 года. За пять лет удалось в зоне электросетевой деятельности компании добиться существенных производственных результатов. Среди основных достижений работы в программе – создание и поддержка актуальной базы данных потребителей, а также производственных активов. По результатам реализации сформированной в СУПА программы также удалось добиться снижения количества аварийно-восстановительных работ на 9 %.

«СУПА позволяет поддерживать надежность работы электросетевого комплекса макрорегиона. Компания использует программу с учетом ведущих разработок в сфере цифровых технологий. Интегрирована система управления производственными активами с программным комплексом «Аварийность» Группы «Россети», - сообщил заместитель директора Департамента - начальник службы управления и технического диагностирования объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ» Евгений Загороднюк, который является координатором работы СУПА.

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин отметил высокий уровень профессионализма энергетиков в сфере информационных технологий, поблагодарив за полученный в рамках диалога актуальный и полезный опыт.