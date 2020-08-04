Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» полностью выполнили полугодовой объем работ на территории Красноармейского района края в рамках ремонтной программы 2020 года. Комплекс мер позволит обеспечить дополнительный запас прочности электросетевой инфраструктуры, повыситькачество и надёжность электроснабжения потребителей района в осенне-зимний период.

В ходе подготовки к пиковым нагрузкам энергетики Славянского филиала выполнили капитальный ремонт 39 трансформаторных подстанций и заменили 64 опоры. В станицах Джерелиевская. Старонижестеблиевская, Ивановская, Полтавскаяпроведен капремонт воздушных линий электропередачи с заменой старого провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП). Во избежание технологических нарушений на воздушных линиях электропередачиспециалисты осуществили расчистку 16 гакустарниковой и древесной растительности.

Для электроснабжения нового микрорайона в станице Марьянской энергетики выполнилитехническое переоснащение комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Заменили корпус подстанции, увеличили мощностьтрансформатора в четыре раза, произвели установку новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для строящегося детского сада на 140 мест.

В станице Новомышастовской сотрудниками Славянских электросетей выполнен ремонт комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, которая обеспечивает электричеством 200 жителей станицы, местный детский сад и школу.

Особое внимание энергетики уделилиформированию аварийного запаса оборудования и материалов, проведению тренировок и командно-штабных учений, чтобы в случае технологических нарушений в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.

Напомним, что своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи – важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.