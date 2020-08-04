«Россети Тюмень» провели рабочую встречу с представителями фонда научно-технологического развития Югры. Темой дискуссии стали совместные планы по созданию в Сургуте крупномасштабного инновационного проекта: на берегу Оби планируется строительство научно-исследовательского кластера, на площадках которого планируются проводить разработки передовых решений для нефтегазового комплекса, здравоохранения и других сфер деятельности.

По словам генерального директора фонда, депутата окружной думы Ильи Кандакова, Югра в ближайшей перспективе получит проект, который позволит региону ворваться в федеральную и международную научную повестку. Научно-технологический центр станет гибкой платформой как для развертывания производственных мощностей крупных промышленных предприятий, так и для придания импульса развития инновационным старт-апам. В начале июня губернатор Югры Наталья Комарова презентовала создание центра геномных исследований на базе сургутского НТЦ президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал идею, поручив сделать автономный округ опорным в геномных исследованиях Курчатовского института.

Также в НТЦ предполагается строительство центра обработки данных. Проект предоставит местным крупным предприятиям реализовывать свои цифровые решения, связанные с администрирование Big Data. По предварительным расчетам для функционирования научно-технологического центра понадобится до 40 МВт дополнительных мощностей.

«Мы имеем достаточный запас мощности в Сургуте для удовлетворения потребностей научно-технологического центра. Есть возможность подключения НТЦ к сетям от двух подстанций 110 кВ сургутского филиала компании, что, безусловно, позитивно отразится на надежности электроснабжения. Наши специалисты провели расчеты и готовы предложить для фонда комплексное решение по строительству и эксплуатации в том числе внутренних распределительных сетей, архитектурной подсветки и уличного освещения. Мы полностью поддерживаем и готовы к реализации такого прорывного проекта, который выведет Югру в мировую научную повестку. Примером такого партнерства может служить энергоснабжение образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, которым занималась ГК «Россети»», – отметил и. о. первого заместителя генерального директора АО «Россети Тюмень» Сергей Фролов.

Как отметил генеральный директор фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков, прямой диалог с энергетиками на этой стадии реализации проекта позволяет вовремя внести корректировки в формирование инфраструктуры будущего НТЦ. Он предложил «Россети Тюмень» не просто рассматривать центр, как ключевого потребителя, но и внести свою лепту в его наполнение.

«Мы знаем о научно-производственном потенциале коллектива «Россети Тюмень» и предлагаем вашим сотрудникам включиться в разработку проектов, которые наполнят научно-технологический центр, а компании – стать партнером проекта. Эта площадка может стать базовой для создания комплексного кластера электрозарядной инфраструктуры, вы также можете проводить испытания технологий, которые планируете внедрять в своем производстве, например, в арктической зоне. НТЦ – это живой проект, открытый для передовых разработок», – добавил Илья Кандаков.

В работе блока развития и инноваций «Россети Тюмень» несколько проектов, адаптированных под климатические реалии арктической зоны России. В планах компании последовательное строительство инфраструктуры по присоединению ямальских газовых провинций к энергосистеме страны.