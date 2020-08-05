На АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония закладки четвертого в серии большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Мартынов». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Контракт на строительство серии (8 + 2 в опционе) больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год.

Передача первой пары траулеров «Капитан Вдовиченко» и Механик Маслак», спущенных на воду в марте и июне текущего года, запланирована на апрель и июль 2021 года соответственно. Третий траулер серии «Механик Сизов» заложен 30 июня 2020 года. Вместе с четвертым судном «Капитан Мартынов» он формирует вторую пару больших морозильных рыболовных траулеров, которая в соответствии с контрактными обязательствами будет передана заказчику в 2022 году. Резка металла для пятого судна запланирована на январь, шестого – на февраль 2021 года. Таким образом, к весне следующего года в строительстве будут находиться шесть современных рыболовных судов.

«Вся серия судов будет строится парами, таким образом, начиная со следующего года, мы будем ежегодно получать по два новых судна. Мы рассчитываем на рост темпов строительства с каждой новой парой», - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов, цитирует пресс-служба компании.

Траулер будет назван «Капитан Мартынов» в честь заслуженного капитана Дальневосточного флота Виктора Николаевича Мартынова (1954-2002 гг.).

Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Траулер оснастят новейшим оборудованием для безотходной переработки и заморозки рыбы; хранению и транспортировке ее в порт; получению рыбьего жира, икры минтая, фарша и рыбной муки. На судне будут функционировать рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, мощности которых позволят заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

Судно оснастят современным траловым оборудованием и средствами механизации орудий лова; поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых приборов. Также траулер будет оснащен инновационной электроэнергетической установкой с «плавающей» частотой электросети, которая позволит в режиме траления эффективно использовать валогенератор на сниженных оборотах главного двигателя, что обеспечит значительную экономию топлива.

Основные технические и технико-эксплуатационные характеристики траулера СТ-192: дедвейт – 5 700 тонн; вместимость грузовых трюмов – 5500 куб. м; длина — 108,20 м; ширина — 21,00 м; осадка - 8,35 м; автономность по запасам топлива – 45 суток; экипаж – 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода – 15 узлов.

АО «Адмиралтейские верфи» - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время на верфи успешно реализуется ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков, в строительстве находится две серии подводных лодок. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота и ледокол «Виктор Черномырдин». Численность сотрудников предприятия составляет 6300 человек. 5 ноября 2018 года исполнилось 314 лет со дня основания «Адмиралтейских верфей».