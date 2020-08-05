Архсовет одобрил проект ЖК бизнес-класса около

Архитектурный совет столицы одобрил в среду крупный жилой проект бизнес-класса на 150 тысяч квадратных метров на 2,6 гектарах в Причальном проезде недалеко от делового центра "Москва-Сити".

В апреле этого года газета "Ведомости" писала, что девелоперская компания Level Group построит крупный жилой проект бизнес-класса на 150 тысяч квадратных метров в Причальном проезде. Начало строительства намечалось на осень 2020 года. Комплекс будет состоять из четырех 32–33-этажных корпусов. Инвестиции в проект составят около 15 миллиардов рублей.

"Я думаю, что мы можем поддержать этот проект. Авторам успеха, а заказчикам просьба аккуратно соблюдать принятое решение, чтобы принятые здесь и рассмотренные на совете решения потом не превратились во что-то иное, и мы все неприятно не удивились", - сказал по итогам онлайн-заседания совета главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проектирует многофункциональный комплекс в Причальном проезде ООО "Архитектурное бюро "Остоженка". Заказчиком по проекту указано - АО "СЗ "Инспайр" (связано с Level Group). Согласно информации о проекте на сайте Level Group, в проекте предполагается двухуровневый благоустроенный двор с зоной активного отдыха, паркинг с тремя уровнями, панорамное остекление верхней части здания, а также многообразные планировки квартир.

"Выход на строительную площадку по проекту предполагается в октябре-ноябре этого года. Срок реализации - 2024 год либо первый квартал 2025", - проинформировал представитель СЗ "Инспайр" Григорий Перегудов.

© Фото : Архбюро "Остоженка"