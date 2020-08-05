Одобрен проект строительства многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой в районе Шелепихинской набережной в Москве, предложенный "Архитектурным бюро "Остоженка".

"Мы можем поддержать по сумме мнений проект. Авторам желаю успеха, заказчикам – работать с авторами, чтобы принятые решения не превратились во что-то иное", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе онлайн-заседания Архсовета.

Комплекс разместится по адресу: Причальный проезд, вл.8. Кузнецов напомнил, что для данной площадки Архсовет уже согласовывал проект, однако позднее со сменой инвестора его решено было изменить.

Проект высокоплотной застройки состоит из четырех жилых корпусов и общественного объема. Высотные отметки комплекса предлагаются на уровне от 43 до 111 м на участке со значительным перепадом высот.

Главный архитектор отметил, что высказанные членами Архсовета опасения в недостатке социальной или транспортной инфраструктуры не обоснованы, все решения приняты ГЗК еще в 2016 году.

Говоря о масштабе комплекса, главный архитектор отметил, что этот район развивается высокими темпами.

"Здесь нет смысла строить маленькую площадь, город вносит огромные инвестиции в инфраструктуру. Это будущий московский Манхеттен, это стратегическое решение. Поэтому идем на большую плотность и высотность", — пояснил он.

Как добавил представитель заказчика АО СЗ "Инспрайр" Григорий Перегудов, выход на площадку запланирован на сентябрь-октябрь текущего года, реализовать проект планируется в конце 2024 — начале 2025 года.

Напомним, что предыдущий проект застройки площадки был одобрен в 2017 году. Он предполагал застройку, повернутую к реке. Площадь объектов была запланирована на уровне 137,9 тыс. кв.м, из которых 96,5 тыс. "квадратов" приходилось на жилье.

Фото: Рендер архбюро "Остоженка"