Онлайн-экскурсия на "Костромакабель" в прямом эфире
5 августа 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Начинается монтаж металлоконструкций пролетного строения эстакады-съезда с Шелепихинской набережной на Северный дублер Кутузовского проспекта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас строители заканчивают подготовительные работы. На других искусственных сооружениях ведется бетонирование свайных оснований и опор эстакад», – сказал Рафик Загрутдинов.
Напомним, проектом предусмотрено строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 км дорог, включая участок Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 3-го Силикатного проезда, реконструкция улиц Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-ой Силикатный проезд.
В том числе будет построено четыре эстакады:
Кроме этого планируется строительство двух подземных пешеходных переходов и устройство дополнительного пролета железнодорожного моста.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для того, чтобы разгрузить Кутузовский проспект и улучшить дорожную ситуацию в западном секторе города.
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