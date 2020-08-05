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Четыре эстакады построят на развязке Северного дублера Кутузовского проспекта и Шелепихинской набережной

Четыре эстакады построят на развязке Северного дублера Кутузовского проспекта и Шелепихинской набережной

5 августа 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Начинается монтаж металлоконструкций пролетного строения эстакады-съезда с Шелепихинской набережной на Северный дублер Кутузовского проспекта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас строители заканчивают подготовительные работы. На других искусственных сооружениях ведется бетонирование свайных оснований и опор эстакад», – сказал Рафик Загрутдинов.

Напомним, проектом предусмотрено строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 км дорог, включая участок Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 3-го Силикатного проезда, реконструкция улиц Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-ой Силикатный проезд.

В том числе будет построено четыре эстакады:

  • эстакада съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд;
  • эстакада левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной;
  • эстакада-съезд с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную;
  • эстакада-съезд с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Кроме этого планируется строительство двух подземных пешеходных переходов и устройство дополнительного пролета железнодорожного моста.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для того, чтобы разгрузить Кутузовский проспект и улучшить дорожную ситуацию в западном секторе города.
 

 

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