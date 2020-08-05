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Энергетики компании "Россети Московский регион" выдали мощность для запуска дороги "Марьино – Саларьево" в ТиНАО

Энергетики компании Россети Московский регион выдали мощность для запуска дороги Марьино – Саларьево в ТиНАО

5 августа 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Московский регион, МОЭСК

Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили работы по выдаче энергомощности дороге «Марьино – Саларьево», полностью обеспечив новую автомобильную трассу мощностью 434 кВт по второй категории надежности.

В целях надежного и бесперебойного электроснабжения новой дороги энергетики выполнили реконструкцию распределительной подстанции 10 кВ, двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ и двух кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 3 км.

Дорога  «Марьино - Саларьево»  обеспечит удобную транспортную доступность станций Сокольнической линии метро для жителей целого ряда населенных пунктов поселения Мосрентген, Ватутинок, деревень Десна и Марьино, а также станет дублером для Калужского и Киевского шоссе. В рамках благоустройства территории планируется высадить вдоль трассы деревья и кустарники, а также установить барьеры и шумозащитные экраны.  

«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов дорожное строительство ведется высокими темпами, и мы обеспечиваем новые объекты электрической мощностью для развития комфортной транспортной среды и динамичного развития новых территорий», – отметил  директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.

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