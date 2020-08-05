Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили работы по выдаче энергомощности дороге «Марьино – Саларьево», полностью обеспечив новую автомобильную трассу мощностью 434 кВт по второй категории надежности.

В целях надежного и бесперебойного электроснабжения новой дороги энергетики выполнили реконструкцию распределительной подстанции 10 кВ, двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ и двух кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 3 км.

Дорога «Марьино - Саларьево» обеспечит удобную транспортную доступность станций Сокольнической линии метро для жителей целого ряда населенных пунктов поселения Мосрентген, Ватутинок, деревень Десна и Марьино, а также станет дублером для Калужского и Киевского шоссе. В рамках благоустройства территории планируется высадить вдоль трассы деревья и кустарники, а также установить барьеры и шумозащитные экраны.