Владей информацией
5 августа 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили работы по выдаче энергомощности дороге «Марьино – Саларьево», полностью обеспечив новую автомобильную трассу мощностью 434 кВт по второй категории надежности.
В целях надежного и бесперебойного электроснабжения новой дороги энергетики выполнили реконструкцию распределительной подстанции 10 кВ, двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ и двух кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 3 км.
Дорога «Марьино - Саларьево» обеспечит удобную транспортную доступность станций Сокольнической линии метро для жителей целого ряда населенных пунктов поселения Мосрентген, Ватутинок, деревень Десна и Марьино, а также станет дублером для Калужского и Киевского шоссе. В рамках благоустройства территории планируется высадить вдоль трассы деревья и кустарники, а также установить барьеры и шумозащитные экраны.
«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов дорожное строительство ведется высокими темпами, и мы обеспечиваем новые объекты электрической мощностью для развития комфортной транспортной среды и динамичного развития новых территорий», – отметил директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.
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