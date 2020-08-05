Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство поглощающих скважин Восточного купола Северо-Уренгойского газоконденсатного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Северо-Уренгойское месторождение было открыто в 1966 году в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Его доказанные запасы составляют 63 млрд куб. м газа и 4 млн тонн жидких углеводородов. Газоконденсатные залежи месторождения сосредоточены на двух куполах – Западном и Восточном. Их разработку ведет ЗАО «Нортгаз».

Промышленная эксплуатация Западного купола началась в 2001 году. Ввод в разработку Восточного купола, который состоялся в октябре 2013 года, позволяет вывести Северо-Уренгойское месторождение на проектную мощность.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство поглощающих скважин второй установки комплексной подготовки газа Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения. Проектируемые объекты предназначены для очистки производственно-дождевых стоков и их подачи в поглощающие скважины.

На территории месторождения обустроят площадку двух поглощающих скважин, а также построят емкость для хранения задавочной жидкости объемом 100 куб. м и подъездную автодорогу. Для проезда машин на площадке поглощающих скважин также устроят тупиковые проезды с разворотными площадками. Ко всем объектам комплекса подготовки газа будет обеспечен подъезд пожарной техники.

Ближайший к месту проведения работ населенный пункт – поселок Тазовский Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа - расположен в 62 км.

Проектировщик – ООО «ОйлГазПроект».

Фото: ПАО «НОВАТЭК»