 
Модернизация

На территории сквера у станции метро "Проспект Ветеранов" станет в два раза светлее

На территории сквера у станции метро Проспект Ветеранов станет в два раза светлее

5 августа 2020, 17:40
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 

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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ

В сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого началась реконструкция наружного освещения. Впервые аллеи садово-паркового пространства получили освещение в 1985 году. В течение последующих лет по необходимости проводился текущий ремонт оборудования в части замены светильников, воздушных линий. На сегодняшний день светильники, опоры, сети электроснабжения требовали комплексной модернизации.

Новые фонари сделают зеленую зону комфортной и уютной для вечерних прогулок, а днем дополнят пространство своим эстетичным современным видом. Вдоль аллей будут смонтированы 36 фонарей со светодиодными светильниками. Электроснабжение светильников будет осуществляться по новым кабельным линиям, которые будут проложены в земле. Новые светильники будут потреблять всего 1,8 кВт электроэнергии, при этом светить ярче и равномернее.  

На сегодняшний день на объекте выполнена разбивка трасс кабельных линий, определено месторасположение опор, ведутся необходимые земляные работы по подготовке траншей. После установки современных опор и светильников на территории сквера будет выполнен демонтаж старого оборудования с последующим благоустройством в местах производства работ.

Осенью освещенный светодиодными светильникам сквер будет располагать к неспешным вечерним прогулкам по его дорожкам.

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