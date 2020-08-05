В сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого началась реконструкция наружного освещения. Впервые аллеи садово-паркового пространства получили освещение в 1985 году. В течение последующих лет по необходимости проводился текущий ремонт оборудования в части замены светильников, воздушных линий. На сегодняшний день светильники, опоры, сети электроснабжения требовали комплексной модернизации.

Новые фонари сделают зеленую зону комфортной и уютной для вечерних прогулок, а днем дополнят пространство своим эстетичным современным видом. Вдоль аллей будут смонтированы 36 фонарей со светодиодными светильниками. Электроснабжение светильников будет осуществляться по новым кабельным линиям, которые будут проложены в земле. Новые светильники будут потреблять всего 1,8 кВт электроэнергии, при этом светить ярче и равномернее.

На сегодняшний день на объекте выполнена разбивка трасс кабельных линий, определено месторасположение опор, ведутся необходимые земляные работы по подготовке траншей. После установки современных опор и светильников на территории сквера будет выполнен демонтаж старого оборудования с последующим благоустройством в местах производства работ.

Осенью освещенный светодиодными светильникам сквер будет располагать к неспешным вечерним прогулкам по его дорожкам.