Новые компоненты медной подсистемы СКС

В рамках проекта по выводу структурированных кабельных систем (СКС) производства ДКС на российский рынок компания ввела в ассортимент новые продукты категорий 5е, 6 и 6А. Другие компоненты и аксессуары для СКС вы найдете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/976/

Среди новинок – розеточные модули типа keystone в экранированном и неэкранированном исполнениях, модульные коммутационные панели, новые медные кабели типа «витая пара». Медные продукты категории 5е предназначены для построения кабельной системы локальной вычислительной сети предприятия, офиса, где не требуются высокие скорости обмена. Это могут быть, например, домашние офисы, офисы небольших предприятий, где в основном используется офисное программное обеспечение и простые учетные системы.

Продукты категории 6 и 6А предназначены для построения инфраструктуры предприятий, систем, где высоки требования как к надежности, так и к скоростям обмена информацией. Организации, смотрящие в будущее и планирующие свое развитие, уже сегодня строят свои офисные кабельные сети на решениях категории 6А.

Решения 6А из линейки продуктов ДКС предназначены для построения СКС ЦОД. В линейке продуктов категории 6А есть и неэкранированные, и экранированные продукты, что позволяет на этапе проектирования выбрать полный набор требуемых компонентов для решения задачи строительства СКС ЦОД.

Медные кабели «витая пара» получили исполнения в соответствии с ГОСТ 31565-2012:

нг(А) – кабели, предназначенные для применения во внешних электроустановках;

нг(А)-HF – кабели в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов, применяются во внутренних электроустановках и зданиях с массовым пребыванием людей (торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, административных и производственных зданиях);

нг(А)-LSLTx – кабели в оболочке из компаунда с низким выделением дыма и с низкой токсичностью в условиях возгорания применимы в детских и учебных зданиях, в больницах, домах престарелых и т.д.

нг(А)-FRHF – кабель, сохраняющий огнестойкость в условиях пожара в течение 180 минут. Кабели с таким исполнением предназначены для построения инфраструктуры систем противопожарной обороны или систем, которые должны продолжать работать даже в условиях пожара. Например, это могут быть системы автоматизации технологических процессов, которые необходимо поддерживать в работоспособном состоянии как можно дольше.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте производителя. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".